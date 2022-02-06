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06 Şubat 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 11:30:00

Nice senelerimize

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Geçtiğimiz aylarda oğlu Cem'i kucağına alan Aslışah Alkoçlar iş adamı eşi Kaan Demirağ'la evlilik yıl dönümünü kutladı.

Geçtiğimiz aylarda oğlu Cem'i kucağına alan Aslışah Alkoçlar iş adamı eşi Kaan Demirağ'la evlilik yıl dönümünü kutladı. Alkoçlar, sosyal medya hesabından eşiyle bir fotoğrafını yayınladı. Alkoçlar gönderisinin altına, "Ölüm bizi ayırana kadar seni seveceğime yemin ederim diyeli bugün 1 sene olmuş. Nice senelerimize aşkım" notunu düştü.

Etiketler : Nice senelerimize Aslışah Alkoçlar Kaan Demirağ
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