NFT dünyasına giriyor

Can Bonomo illüstrasyonlarını NFT dünyasına uyarladı. 14 eserden oluşacak olan koleksiyonun ilk edisyonları, popüler NFT platformu OpenSea üzerinden satışa sunulacak. Koleksiyon, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği kişisel sergisi 'Anachronismus' ve 'Welcome to The Future a.k.a. WTF'dan 14 parçanın 5'er farklı edisyonundan oluşacak. Bonomo, sergisini 'Mayasında dijital olan eserlerinin yuvalarına dönüşü' olarak yorumladı.