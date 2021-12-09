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09 Aralık 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 16:30:00

NFT dünyasına giriyor

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Can Bonomo illüstrasyonlarını NFT dünyasına uyarladı.

Can Bonomo illüstrasyonlarını NFT dünyasına uyarladı. 14 eserden oluşacak olan koleksiyonun ilk edisyonları, popüler NFT platformu OpenSea üzerinden satışa sunulacak. Koleksiyon, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği kişisel sergisi 'Anachronismus' ve 'Welcome to The Future a.k.a. WTF'dan 14 parçanın 5'er farklı edisyonundan oluşacak. Bonomo, sergisini 'Mayasında dijital olan eserlerinin yuvalarına dönüşü' olarak yorumladı.


Etiketler : NFT dünyasına giriyor Can Bonomo illüstrasyonlarını NFT
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