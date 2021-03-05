Neslihan Atagül'den samimi açıklamalar: Eşimle Arkadaşız

Neslihan Atagül Doğulu, L'officiel Dergisi'nin kapak konuğu oldu. Evliliğinden samimiyetle bahseden oyuncu, ilişkisinde hem aşkı hem de arkadaşlığı yaşamanın çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı ve ''Bence bu çok kıymetli. Arkadaş. İkimiz de arkamızı aynı şeye yaslıyoruz. Kendimizi geliştirirken, birbirimizin gelişimini de önemsiyoruz. Bazen sözlü anlaşıyoruz, bazen de konuşmadan" dedi.

