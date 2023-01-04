Neslican'a geri sayım

2019 yılında kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybeden Neslican Tay'ın hayat hikayesinin anladığı 'Demir Kadın: Neslican' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını Ceylam Yapım'ın üstlendiği projenin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak ve Zeynep Elçin gibi isimler yer alıyor. 27 Ocak'ta vizyona girecek filmde, Neslican Tay'ı canlandıran oyuncu Naz Çağla Irmak, fragmandaki performansıyla takdir topladı.