Neşeli Hülya

Hülya Avşar sevenleriyle buluştu. Sanatçı, önceki akşam Yeni Gazino adlı mekanda sahne aldı. Melih Yazgan imzalı derin sırt dekolteli elbiseyle dikkat çeken Avşar, kusursuz fiziği ile kendine hayran bıraktı. Gece boyunca ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği şarkılarına yer veren Avşar, sahnedeki neşeli tavırları ve muhteşem performansıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Avşar, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.