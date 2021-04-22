Tuz serpme hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, Instagram'ından doğduğu Erzurum Paşalıköy'e ait bir video paylaşımında bulundu. 34 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Gökçe, "Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı" yazdı.

