  • BIST
    1332.81
  • Dolar
    8,3011
  • Euro
    9,9906
  • Altın
    476,6510
İstanbul
7 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Resmi Gazete'de yayımlandı... Kredi borçları yapılandırılacak
Türkiye şantaja boyun eğmedi
"Türkiye dünyaya şifa olacak"
Türkiye yeni tosuncuğu konuşuyor!
Nereden geldiğini unutma
Kanarya Adaları'na uçtu
Nazlı için 8 psikologdan destek!
Bir milyon teşekkürü
Evde kimyager oldu
Türkiye'den müthiş bir hamle daha!
‘Prens'ler gibi çekim!
Türk SİHA'larına talip oldular
Hindistan'da rekor vaka sayısı! ABD'yi geçti...
Sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan dolayısıyla bugün başlıyor
Kardeş ülkeyle savunma iş birliği derinleşiyor
Meteoroloji gün verdi: Sağanak yağışlar geri geliyor
Kamışlı'da rejimle YPG/PKK çatıştı
Suudi Arabistan'a silah satışını sınırlandırıyor
Kabızlığa doğal çare: karnıyarık otu
Parkinsonda semptomlar zamanla kötüleşiyor
Şimdi karaciğer detoksunun tam zamanı
RAMAZAN'DA KALBİ YORAN 10 HATA
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 22 Nisan
Başkan Erdoğan'dan Taha Akgül'e tebrik telefonu
22 Nisan 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 12:30:00

Nereden geldiğini unutma

ABONE OL

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, Instagram'ından doğduğu Erzurum Paşalıköy'e ait bir video paylaşımında bulundu.

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, Instagram'ından doğduğu Erzurum Paşalıköy'e ait bir video paylaşımında bulundu. 34 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Gökçe, "Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı" yazdı.

Etiketler : nusret gökçe erzurum paşalıköy
Aslıhan kuşların peşinde!

Aslıhan kuşların peşinde!
Cinsiyet partisi ne saçma!

Cinsiyet partisi ne saçma!
Sahnelerin ücretini yumurtadan kazanacak

Sahnelerin ücretini yumurtadan kazanacak
Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti
Listelerde Şekersizler

Listelerde Şekersizler
Yeni sezon ilhamı 'Hasan Boğuldu'

Yeni sezon ilhamı 'Hasan Boğuldu'
‘Prens'le yeniden doğdu

‘Prens'le yeniden doğdu
Alper'den 'gizemli' dönüş

Alper'den 'gizemli' dönüş
Nefes aldırmayacağız

Nefes aldırmayacağız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER