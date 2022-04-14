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14 Nisan 2022 Perşembe 11:05:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 11:14:00

Necati, Nurgül'e çok iyi geldi!

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Cem Özer, eski eşi Nurgül Yeşilçay'ın evlilik hazırlıkları yaptığı Necati Kocabay ile ilişkisine destek çıktı: "Oğlum çok mutlu. Necati ile tanışmayı çok istiyorum."

Cem Özer, eski eşi Nurgül Yeşilçay'ın evlilik hazırlıkları yaptığı Necati Kocabay ile ilişkisine destek çıktı: "Oğlum çok mutlu. Necati ile tanışmayı çok istiyorum."

En son ekranlara veda eden 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde yer alan oyuncu Cem Özer, oğlu Osman Nejat'ın annesi Nurgül Yeşilçay hakkında konuştu. Özer, 2. Sayfa adlı programda eski eşi Yeşilçay'ın nişanlısı Necati Kocabay'la tanışmak istediğini belirtti. Özer, "Necati ile henüz tanışmadım ama tanışmayı da istiyorum. Nurgül'e çok iyi geldiğini düşünüyorum" dedi. Yeşilçay'ın evinde huzurlu bir ortam olduğunu belirten Özer, "Oğlum Nejat'ı görüyorum çok mutlu. Belli ki evde huzur var. Nejat'ın Necati'yi seviyor olması önemli. Çocukluğundan bu yana annesiyle beraberler. Çocuklar yanılmaz, bu yüzden iyi geldiğini düşünüyorum" dedi. Yeşilçay'la olan oğulları Osman Nejat'ın Necati Kocabay'la anlaşmalarına dikkat ettiğini söyleyen Özer, "Nurgül çok iyi bir oyuncu, iyi bir anne. Nejat'a çok iyi bakıyor, iyi davranıyor. Burada güzel olan şey Nejat'ın annesinin yanındaki adamı da sevmesi onunla da anlaşması çok önemli. Bizde iyi bir düzen var Pınar'la da birbirlerini çok seviyorlar 11 senedir tanıyorlar birbirlerini" dedi.

Etiketler : Yeşilçay Cem Özer Nurgül Yeşilçay
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