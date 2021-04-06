Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basın kartı olduğu için koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi. Oyunculuk yapan Laçin'in gazeteci kimliği olduğu için aşı yaptırmasına tepkiler büyürken bir eleştiri de Alişan'dan geldi. Sert bir dille Laçin'i eleştiren Alişan, "Siz ne zaman gazeteci oldunuz" diyerek tepki gösterdi. Laçin ise ''Ben gazete çalışanı olarak 10 yılı doldurduktan sonra resmi olarak devlet verdi'' yanıtın verdi.

