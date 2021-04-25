Ne yaptın bacım

'Fransız askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan bu kez liplift (dudak kaldırma) işlemi yaptırdı. Bu yöntemle burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttıran Sayan, işlem sonrası burun ve dudağı arasında bantla yayına çıkmak zorunda kaldı. Ortaya çıkan görüntülere açıklama yapan Sayan, ''Şu an artık öyle değilim. Çekimlerimi bir hafta burnumdaki bantla yapmıştım. Ben iyiyim merak etmeyin'' dedi.