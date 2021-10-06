'Ne hakimim ne de kanun koyucuyum

Bülent Ersoy, KKTC'de PCR testlerinin sahte çıkması sonucu 1 ay hapis cezası alan orkestrasının kendisini suçlaması üzerine ''Ne bir hâkim ne de kanun koyucumdur'' dedi.

Geçtiğimiz ağustos ayında Kıbrıs'ta bir otele konser veren Bülent Ersoy'un orkestrası Ercan Havalimanı'nda PCR testlerinin sahte çıkması üzerine gözaltına alınmıştı. Orkestranın ifadelerinin alınmasının ardından ekip hakim karşısına çıkmıştı. 1 ay hapis cezası alan müzisyenler cezaevine giderken "Hani bizi kurtarmak için servetini harcayacaktı? Hepimizi işinden etti" diyerek Ersoy'u suçladı. Ersoy da avukatı aracılığıyla suçlamaları reddetti. Yaşanan gelişmelerin ardından suçlamaları kabul etmeyen Ersoy, şu ifadelere yer verdi: "Orkestra ekibinin hangi şartlarda ve ne şekilde KKTC'ye geldiği konusunda müvekkilemin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Ancak kamuoyunun da takdir edeceği üzere müvekkilem ne bir hâkim ne de kanun koyucunun kendisidir. Müvekilem verilen hapis kararını en az orkestra arkadaşları kadar derin bir üzüntüyle karşılamıştır."