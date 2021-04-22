Nazlı için 8 psikologdan destek!

'Kazara Aşk' dizisinde Nazlı karakterini oynayacak olan Selin Işık, rolü için 8 ayrı psikologtan destek aldığını söyledi. Seyirciyi farklı bir serüveninin içine sokmaya hazırlanan genç oyuncu, ''Karakteri anlamak ve onu izleyiciye daha iyi yansıtmak için birçok araştırma yaptım'' açıklamasını yaptı.

