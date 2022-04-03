'Nazar değmesin' istedikleri aşktan ilk kare

'Erkek Severse' adlı yapımda birlikte rol alan Yasemin Kaya Allen ve Tolga Güleç, aşk yaşamaya başladı. İki aydır gözlerden uzakta ilişkilerini yaşayan çiftten aşkın ilk karesi geldi. Allen, sevgilisi Tolga Güleç'le ilişkisi hakkında bir röportajında, "Yeni başladı, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değmesini istemem" açıklamasında bulunmuştu.