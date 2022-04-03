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03 Nisan 2022 Pazar 14:54:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 14:57:00

'Nazar değmesin' istedikleri aşktan ilk kare

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'Erkek Severse' adlı yapımda birlikte rol alan Yasemin Kaya Allen ve Tolga Güleç, aşk yaşamaya başladı.

'Erkek Severse' adlı yapımda birlikte rol alan Yasemin Kaya Allen ve Tolga Güleç, aşk yaşamaya başladı. İki aydır gözlerden uzakta ilişkilerini yaşayan çiftten aşkın ilk karesi geldi. Allen, sevgilisi Tolga Güleç'le ilişkisi hakkında bir röportajında, "Yeni başladı, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değmesini istemem" açıklamasında bulunmuştu.

Etiketler : Nazar değmesin Erkek Severse Yasemin Kaya Allen Tolga Güleç
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