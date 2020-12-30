30 Aralık 2020 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 16:30:00
Naz Elmas'tan fotoshop iddialarına yanıt: Bacaklarım ince
Oyuncu Naz Elmas, sosyal medyadaki fotoğraflarında fotoshop kullandığı iddialarına yanıt verdi.
En son Göcek’te denize girerken çekilmiş karelerine fotoşop kullandığı söylenen Elmas, ‘’İddialar saçma, diz kapaklarıma neden shop yapayım? Fotoğrafta öyle çıkmış. Alt bacaklarım bir hayli ince olduğu için ayrıca verdiğim pozlardan dolayı insanlar photoshop yaptığımı sandı” dedi.