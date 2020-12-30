Naz Elmas'tan fotoshop iddialarına yanıt: Bacaklarım ince

En son Göcek’te denize girerken çekilmiş karelerine fotoşop kullandığı söylenen Elmas, ‘’İddialar saçma, diz kapaklarıma neden shop yapayım? Fotoğrafta öyle çıkmış. Alt bacaklarım bir hayli ince olduğu için ayrıca verdiğim pozlardan dolayı insanlar photoshop yaptığımı sandı” dedi.

