Nasreddin Hoca benzetmesi

Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Tilki, Twitter'da "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın" dedi. Takipçilerinin bu mesajdan bir anlam çıkaramaması üzerine şarkıcı, "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" dedi.

