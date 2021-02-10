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10 Şubat 2021 Çarşamba 07:01:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 07:08:00

Nasreddin Hoca benzetmesi

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Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Tilki, Twitter'da "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın" dedi.

Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Tilki, Twitter'da "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın" dedi. Takipçilerinin bu mesajdan bir anlam çıkaramaması üzerine şarkıcı, "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" dedi.

Etiketler : Aleyna Tilki Twitter Nasreddin Hoca
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