Narin aile okulunda

Ali Sunal, kızı Narin'i eğitim kaydını aile okuluna yaptı. Oyuncu, kızını geçmişte annesi Gün Sunal adına olan daha sonra kardeşi Ezo Sunal Çocuk Atölyesi adını alan eğitim yuvasına kızını yazdırdı. Sunal, sosyal medya hesabından annesiyle bir fotoğrafını paylaşarak, altına da ''Bu sene biz de veli olarak kızımın kaydını yaptırdık. Annem ve kardeşimle ne kadar gurur duysam az. Çocuğunu kaliteli, iyi eğitim veren, güvenilir, köklü bir anaokuluna vermek isteyenlere şiddetle tavsiyemdir'' yazdı.