Nagihan'ı altına boğdu

Demet Akalın, Survivor Nagihan Karadere'yi yazlığında ağırladı. 'Gönüllerin şampiyonu gelmiş' diyen Akalın, Nagihan'a altın hediye etti.

Survivor yarışmasındaki performansıyla öne çıkan ve final sonrası açıklamalarıyla gündeme gelen Nagihan Karadere, Demet Akalın'ı ziyaret etti. Survivor yarışmasında büyük destekçisi olan Demet Akalın'ın davetini geri çevirmeyen Survivor Nagihan ünlü şarkıcı ve ailesiyle güneşin ve denizin tadını çıkardı. 'Gönüllerin şampiyonu gelmiş' diyen Akalın, Survivor Nagihan'ı hediyelere de boğdu. Şarkıcı Akalın, Karadere'ye altın hediye etti. Karadere sosyal medyadan "Kraliçenin evine tatile geldik. Misafirliğie geldiğimiz yetmezmiş gibi bana kocaman kocaman altınlar almış şampiyonluk hediyesi. O kadar mahcubum ki hele de bu zamanda altın para" açıklamasını yaptı.



