Nafaka sataşması

Caner Erkin ve Asena Atalay arasındaki 50 bin liralık nafaka davası önceki gün görülen duruşmayla karara bağlandı. 50 bin lira yerine davanın görüldüğü İstanbul Aile mahkemesi 3 bin liralık iştirak nafakası verilmesine karar verdi. Erkin’in galibiyetle ayrıldığı duruşmanın ardından Şükran Ovalı “Mutlu mood” notuyla bir fotoğrafı paylaşarak Asena Atalay’a nispet yaptı.

SABAHA KADAR UYUMADI

Görülen davanın hemen ardından kendisini gece hayatına atan Asena Atalay ise ‘Tükenmişlik sendromu’ etiketiyle paylaşım yaptı. Gece boyunca manidar paylaşımlar yapmaya devam eden Atalay’ın bir postu da çöp kovası oldu. Akşam saatlerinde başladığı paylaşımlara sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden Atalay, son olarak da gün doğumunu paylaştı. Gece boyunca moral depolayan Atalay, 'mağlubiyetini hazmetmeye çalışıyor' şeklinde yorumlar aldı.

Futbolcu Caner Erkin’le mahkemesi 3 yılın sonunda biten Asena Atalay, sosyal medyasında da köklü bir temizliğe gitti. Yaptığı paylaşımların neredeyse tamamını silen Asena, etiketlendiği gönderin bir kaçına dokunmadı. Mutlu aile tablosu adıyla bir etikette yer alan Atalay, Caner Erkin ve oğlu Çınar'la olan fotoğraflarını kaldırmadı.