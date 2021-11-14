Müzisyen ‘Üç Kuruş'ta

Ünlü müzisyen 'Üç Kuruş' dizisine konuk oluyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı Ay Yapım imzalı projeye Mazlum Çimen, dahil oldu. Müzisyen dizide, saz üstadını canlandıracak. Yapımda bir polis, bir seri katil ve mafya üçgenindeki hikâyesi anlatılıyor.