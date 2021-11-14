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14 Kasım 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 13:30:00

Müzisyen ‘Üç Kuruş'ta

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Ünlü müzisyen 'Üç Kuruş' dizisine konuk oluyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı Ay Yapım imzalı projeye Mazlum Çimen, dahil oldu.

Ünlü müzisyen 'Üç Kuruş' dizisine konuk oluyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı Ay Yapım imzalı projeye Mazlum Çimen, dahil oldu. Müzisyen dizide, saz üstadını canlandıracak. Yapımda bir polis, bir seri katil ve mafya üçgenindeki hikâyesi anlatılıyor.

Etiketler : Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu Mazlum Çimen
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