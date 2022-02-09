Müzik ve moda buluşacak

İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Besteci ve şarkıcı, Emaar'daki moda ve alışveriş festivalinde 12 Şubat'ta sevenleriyle bir araya gelecek. Akçıl, fenomen şarkılarını modaseverler için seslendirecek.