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09 Şubat 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 15:00:00

Müzik ve moda buluşacak

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İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Besteci ve şarkıcı, Emaar'daki moda ve alışveriş festivalinde 12 Şubat'ta sevenleriyle bir araya gelecek. Akçıl, fenomen şarkılarını modaseverler için seslendirecek.

Etiketler : Müzik ve moda buluşacak Burcu Kıratlı Sinan Akçı
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