Müzik, su gibi bir ihtiyaç!

Karadeniz ezgileriden oluşan 'Sensiz Yaşayamıyorum'u dinleyicisiyle buluştan Ayhan Taylan, önceki gün şarkısı için kamera karşısına geçti. Müziğin kendisi için ekmek ve su gibi bir ihtiyaç olduğunu dile getiren yorumcu, "Allah ilham verdiği sürece, şarkı sözü yazıp, beste yapmaya devam edeceğim. Müzikle yaşayıp müzikle kalmaya devam edeceğim" dedi.

