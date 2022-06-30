Müzik iyiyse türünün önemi yok

Rapçi Sefo, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle bir araya geldi. Genç neslin rap müziğe olan ilgisi üzerine konuşan Sefo, "Şu an bir rap trendi var. Sevinçliyiz, mutluyuz. İnsanlar istedikleri müziği dinliyorlar" dedi. Rap müzikten sonra pop müziğin düşüşe geçtiği düşüncesine katılmadığını belirten Sefo, "İyi eser her zaman tutuyor. Pop şarkılar var, tutuyor. Parça iyi olduktan sonra sıkıntı yok. Pop, rap ve rock tür hiç fark etmiyor. İnsanlar beğendiklerini dinliyor" açıklamasında bulundu.