Müzik dünyayı döndürür

Endonezya'nın MTV ödüllü yıldız şarkıcısı Siti Kdi, 'Türkiye-Endonezya Kültür Buluşmaları'nda sahne alacak. Kdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-Endonezya arasında kültürel bir köprü olmak istediğini ifade etti. Müziğin yaşamının bir parçası olduğunu anlatan Kdi, "Siz Türk kardeşlerimizin de söylediği gibi müzik ruhun gıdasıdır. Deyim yerindeyse dünyayı döndürür'' dedi.

