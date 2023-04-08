Müzik camiasında vefa kalmadı

Şarkıcı Bora Gencer, önceki gün tek başına Nişantaşı'nda görüntülendi. City's'de arkadaşlarıyla buluşan Gencer, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Gencer, "Müzik piyasasında haddini bilmez insanlar var. Yıllarca müzik yapan insanlarla iki tane şarkı söyleyen insanı bir anda aynı kefeye koymak doğru bir şey değil" dedi. Müzik piyasasında vefanın ve saygının kaybolduğundan dert yanan Gencer, "Yıllar geçtikten sonra seninle alakalı bir ürün konuşuluyorsa o zaman zaten sanatçı oluyorsun. Yoksa sen bugün çıkarsın bir ay sonra kaybolursun, kimse yüzüne bakmaz" diye konuştu.