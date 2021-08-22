Müzik bizi birleştirdi

Bir süre kalbini aşka kapatan ve gönlünü müzisyen Emir Ersoy'a kaptıran oyuncu Gökçe Bahadır, "Müzik birlikteliğimize vesile oldu" dedi.

Yeni sezonda 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisiyle yeniden ekranlarda boy gösterecek olan Gökçe Bahadır, kalbini müzisyen Emir Ersoy'a kaptırdı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift, hayranları tarafından sokakta el ele yürürken görüntülenmişti. Önceki akşam dizisinin kostüm provasından çıkan Gökçe Bahadır, özle hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müzisyen Emir Ersoy'la birlikte olduklarını söyleyen oyuncu, "Daha çok yeni bir birlikteliğimiz. Albüm yapmıştık birlikte" dedi. Gazetecilerin sorularına tebessümle cevap veren Bahadır, "Evet müzik birlikteliğimize vesile oldu" diyerek cevap verdi. Gökçe Bahadır, müzisyenin 'Sezenli Şarkılar' adlı projesinde yer alarak 'Hepsi Senin mi' adlı şarkıyı seslendirmişti.