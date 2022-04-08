Müzik acımı hafifletiyor

Trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, duygularını kaleme döktü. Şarkısıyla acısını paylaşacak olan Ergül "Kabullenmesi çok zor bir süreç" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül Cihangir'de objektiflere yansıdı. Sevgilisinin vefatının ardından yaşadığı duyguları anlatan bir şarkı hazırlığında olan Ergül, "Erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yaptık. Kendimi en iyi bu şekilde ifade ediyorum. Duygularımı dönüştürdükçe bu beni rahatlatıyor ve acımı hafifletiyor. Şarkımın yaşanan olayla pek alakası yok. Ben duygularımı yansıttım" dedi. Hayata müzikle tutunduğunu belirten şarkıcı, "Müziğe sarılarak hayatımı devam etmeye özen gösteriyorum" dedi. Yaşanan kaza sonrası zor günleri psikolojik destek alarak atlatmaya çalışan Ergül, "Kabullenmesi çok zor bir süreç, daha yeni kendime geliyorum. Bu travmayı atlatabilmek, o arabanın içinden çıkabilmem büyük mucize, hem de büyük kaybım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.