VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Aliyev-Paşinyan görüşmesine ilişkin memnuniyet açıklaması
Örgüte katılım yolu kesilen PKK, çocuk istismarına sarıldı
Yoğun kar yağışı sonrası ani sıcaklık artışı heyelanları artırıyor
Selda ile Neşeli Günler
Türk SİHA'ları dünyanın gündeminde
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atıyor
Çin'den ABD'ye uyarı! Kırmızı çizgiyi aştın
Çiftçilere destek ödemesi ne zaman?
Üçlü toplantı için Türkiye'ye geliyorlar
Ukrayna'nın tren istasyonuna roketli saldırı!
Sinan Nazerzadeh: “Otomobildeki Çip Krizi 2023'de Sorun Olmayacak”
31 ülkeden petrol hamlesi! Türkiye'de katılacak
Ukrayna-Rusya müzakerelerinin gerilme nedeni
Putin'e karşı geldiler! ''Savaşmak istemiyoruz''
"Türkiye gerçek ortağımız"
Korkunç iddia: Rusya mobil krematoryum kullanıyor
Tüzel kişilere, kur korumalı mevduata geçişte 'zaman kıstası' getirildi
Türkiye ile Ukrayna arasında kritik görüşme
SAMP/T gelişmesi! ortak üretebiliriz
Ukrayna: Ruslar Luhansk'ta itildi
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış alarmı!
Heyecan veren gelişme!
İmkansız Saadet
08 Nisan 2022 Cuma 07:45:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 15:48:00

Müzik acımı hafifletiyor

ABONE OL

Trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, duygularını kaleme döktü. Şarkısıyla acısını paylaşacak olan Ergül "Kabullenmesi çok zor bir süreç" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, duygularını kaleme döktü. Şarkısıyla acısını paylaşacak olan Ergül "Kabullenmesi çok zor bir süreç" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül Cihangir'de objektiflere yansıdı. Sevgilisinin vefatının ardından yaşadığı duyguları anlatan bir şarkı hazırlığında olan Ergül, "Erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yaptık. Kendimi en iyi bu şekilde ifade ediyorum. Duygularımı dönüştürdükçe bu beni rahatlatıyor ve acımı hafifletiyor. Şarkımın yaşanan olayla pek alakası yok. Ben duygularımı yansıttım" dedi. Hayata müzikle tutunduğunu belirten şarkıcı, "Müziğe sarılarak hayatımı devam etmeye özen gösteriyorum" dedi. Yaşanan kaza sonrası zor günleri psikolojik destek alarak atlatmaya çalışan Ergül, "Kabullenmesi çok zor bir süreç, daha yeni kendime geliyorum. Bu travmayı atlatabilmek, o arabanın içinden çıkabilmem büyük mucize, hem de büyük kaybım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Etiketler : Müzik acımı hafifletiyor Erdal Şeyda Lafçı Gülçin Ergül
İspanya'da ödüllendi

İspanya'da ödüllendi
YouTube mutluluğu

YouTube mutluluğu
Kral Şakir sevgisi 23 ülkede

Kral Şakir sevgisi 23 ülkede
Zeynep'le ilk karşılaşma

Zeynep'le ilk karşılaşma
9 Nisan'da prömiyer

9 Nisan'da prömiyer
Oyunlarım unutuluyor filmlerim unutulmuyor

Oyunlarım unutuluyor filmlerim unutulmuyor
Yeni Hakime Hanım

Yeni Hakime Hanım
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
2 bölümlük konuk

2 bölümlük konuk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER