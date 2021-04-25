Mutluluklarını tek tek sildi!

'Yasak Elma'da başlayan arkadaşlıklarını birlikteliğe dönüştüren Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde sürpriz gelişme... Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden Nesrin Cavadzade, önceki gün sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir hamlede bulundu. Oyuncu, erkek arkadaşıyla olan fotoğraflarını tek hamlede sildi. Gökhan Alkan'ı ise takip etmeye devam ediyor. Nesrin Cavadzade'nin bu hareketi ayrılık iddialarını güçlendirirken Alkan ise kız arkadaşıyla olan mutlu karelerini profil sayfasında tutmaya devam ediyor. Ünlü çift, yaşanılan gelişmeler hakkında bir açıklama yapmadı.

