Mutluluğu sanal alemde buldu

İrem Derici, Clubhouse'ta tanıştığı oyuncu Emre Aslan ile arkadaşlığa başladı. Derici, ilk kez konuştu: ''Emre ile mutluyuz.''

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan Emre Aslan ile birlikte olduğu iddia edilen İrem Derici, haberlerin doğru olduğunu söyledi. Nişantaşı'ndaki spor salonundan çıkarken görüntülenen Derici (33), kendisinden 11 yaş küçük Aslan (22) ile mutlu bir birliktelikleri olduğunu ilk kez açıkladı. Clubhouse adlı platformda tanıştığı Emre Aslan ile arkadaşlıklarını sanal alemden gerçek hayata taşıyan İrem Derici, "Evet, haberler doğru. Emre ile beraberiz. Bunları daha sonra uzun uzun konuşalım" diyerek hızlıca uzaklaştı. Emre Aslan'ın da şarkı çıkarma hazırlığına girdiği öğrenildi. Ünlü popçunun müzik çalışmalarına destek verdiği Aslan'ın iki yıllık kız arkadaşından da yeni ayrıldığı kulislerde konuşuluyor.

Recep ASLAN