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24 Ekim 2021 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 13:00:00

Mutluluğa giden yol müzikten geçer

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Ebru Yaşar Yeni Gazino'da sevenleriyle buluştu. Performansıyla dikkat çeken sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Ebru Yaşar Yeni Gazino'da sevenleriyle buluştu. Performansıyla dikkat çeken sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Yaşar, Le Marıee marka beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı. Mutluluğun şarkıdan geçtiğini söyleyen sanatçı, "Bizler şarkıcılar sanatçılar olarak şarkı söylemeyi seviyoruz. İnsanlar da tabi ki mutlu olmak deşarj olmak ve müzik ile buluşmak istiyorlar. Aslında mutluluğa giden yol yani müzikten geçer diye düşünüyorum" dedi. Fit haliyle dikkat çeken Yaşar, "Bir gün yürüyüş yapıyorsam, diğer gün pilates yapıyorum. Spor adeta benim için bir manada yaşam tarzı oldu. Elbette açta kalmıyorum. Bir gün çok yersem ertesi gün yemeği azaltıp hareket ve spora ağırlık veriyorum. Kendimce dengelerim var" dedi.

Etiketler : Mutluluğa giden yol Ebru Yaşar Yeni Gazino
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