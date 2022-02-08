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08 Şubat 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 11:00:00

Mutluluğa ‘Evet' dediler

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'Çok Güzel Hareketler 2' programıyla ünlenen Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Kübra isimli kız arkadaşıyla sessiz sedasız dünyaevine girdi.

'Çok Güzel Hareketler 2' programıyla ünlenen Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Kübra isimli kız arkadaşıyla sessiz sedasız dünyaevine girdi. Sarı, düğünden eğlenceli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. Nikâh törenine oyuncunun ekip arkadaşları da katıldı.

Etiketler : Çok Güzel Hareketler 2 Safa Sarı Kübra
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