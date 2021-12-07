Mutluluğa ‘Evet' dediler

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Nihan Yönel ile nikah masasına oturdu. Çift, Bursa'da bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdiler. Sercan Yıldırım'ın şahitliğini bir dönem Bursaspor formasını giydiği teknik direktörü Ertuğrul Sağlam yaptı. Mert Öcal, Parviz Abdullayev, Aşkım Burce ve Semih Öztürk, Sercan Yıldırım'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Survivor 2021 yarışmasında yer alacağı söyleyen Yıldırım'ın, ocak ayının ortasında çekimlerine başlanacak All Star'a katılmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği öğrenildi.