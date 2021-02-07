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07 Şubat 2021 Pazar 10:39:00 - Güncelleme:07 Şubat 2021 Pazar 11:32:00

Mutlu kalpler kulübü kurdu!

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Oyuncu - yazar Almula Merter Churm, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken ilişkilere el atıyor!

oyuncu - yazar Almula Merter Churm, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken ilişkilere el atıyor! Uzun zamandır kişisel dönüşüm uygulayıcılığı yapan sanatçı, 14 Şubat öncesinde ruh eşini bulmak ve evliliğini tazelemek isteyenler için "Mutlu Kalpler" kulübü oluşturdu. Almula Merter Churm, "Ruh eşin seni bulsun" sloganıyla hayata geçirdiği online danışmanlık projesi kapsamında herkesi ruh eşini bulmaya, evliliğini tazelemeye çağırıyor.

Etiketler : mutlu kalpler kulübü almula merter churm oyuncu yazar
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