Musti ve Kenan'ın gezegen atışması

Kenan Doğulu, 'Buralar fena değil, 2021'in ilk konserini Mars'ta mı yapsak?'' yazdı. Doğulu'nun bu espirili paylaşımı sonrası Mustafa Sandal da hedefinin ay olduğunu söyleyerek 'Aya Benzer' şarkısına haksızlık ettirmeyeceğini söyledi. Sandal, ''Kenan Doğulu sakin ol. Ben şu Ay'da bir dansı halledeyim, sen Mars'ın ile ilgilenirsin. 25 yıldır bu ülkenin DNA'sına kazınmış 'Aya Benzer' şarkıma haksızlık ettirmem' yazdı.

