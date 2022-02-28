Musti ile yine yeniden

Rap yıldızı Eypio, 'Dayı' şova katıldı. Rapçi, Mustafa Sandal'la yeni bir şarkı hazırlığı içerisinde olduklarını ilk kez açıkladı. 'Günah Benim' şarkısının Cem Yılmaz paylaştıktan sonra patladığını anlatan Eypio, "Paylaştığını söylediklerinde inanamadım" dedi. 'Rap'in önünü ben açtım' sözlerinin hatırlatılması üzerine Eypio, "Öyle demedim. Bu şarkıdan sonra yeni bir başlangıç oldu demek istedim" açıklamasını yaptı.

