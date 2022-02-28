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28 Şubat 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 14:00:00

Musti ile yine yeniden

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Rap yıldızı Eypio, 'Dayı' şova katıldı. Rapçi, Mustafa Sandal'la yeni bir şarkı hazırlığı içerisinde olduklarını ilk kez açıkladı.

Rap yıldızı Eypio, 'Dayı' şova katıldı. Rapçi, Mustafa Sandal'la yeni bir şarkı hazırlığı içerisinde olduklarını ilk kez açıkladı. 'Günah Benim' şarkısının Cem Yılmaz paylaştıktan sonra patladığını anlatan Eypio, "Paylaştığını söylediklerinde inanamadım" dedi. 'Rap'in önünü ben açtım' sözlerinin hatırlatılması üzerine Eypio, "Öyle demedim. Bu şarkıdan sonra yeni bir başlangıç oldu demek istedim" açıklamasını yaptı.

Etiketler : Musti ile yine yeniden Rap yıldızı Eypio Rapçi Mustafa Sandal
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