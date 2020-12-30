Mustafa Sandal o davayı kazandı... İzinsiz fotoğrafa 51 bin TL tazminat

Mustafa Sandal, 31 Aralık 2016’da 4 yıllık sözleşmesi bittikten sonra fotoğrafının izinsiz olarak kullanılmaya devam ettiği iddiasıyla akaryakıt şirketi BP’ye açtığı davayı kazandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 51 bin 398 lira tazminatın 3 yıllık faiziyle birlikte davalı BP’den alınıp ünlü sanatçıya ödenmesine karar verdi.

NESLİHAN KESKİN

