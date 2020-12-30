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30 Aralık 2020 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 10:45:00

Mustafa Sandal o davayı kazandı... İzinsiz fotoğrafa 51 bin TL tazminat

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Mustafa Sandal, sözleşmesi bittikten sonra fotoğrafının izinsiz olarak kullanılmaya devam ettiği iddiasıyla BP'ye açtığı davayı kazandı.

Mustafa Sandal, 31 Aralık 2016’da 4 yıllık sözleşmesi bittikten sonra fotoğrafının izinsiz olarak kullanılmaya devam ettiği iddiasıyla akaryakıt şirketi BP’ye açtığı davayı kazandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 51 bin 398 lira tazminatın 3 yıllık faiziyle birlikte davalı BP’den alınıp ünlü sanatçıya ödenmesine karar verdi. 

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : Mustafa Sandal dava tazminat magazin
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