Murat sorusuna sus pus

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Sitare Akbaş, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Valikonağı Caddesi'nde kız arkadaşlarıyla buluşmak için bekleyen oyuncu, görüntülenince şaşkınlığını gizleyemedi. Sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında yöneltilen sorulara cevap vermekten kaçınan ve utangaç tavırlar sergileyen Akbaş, " Sorularınıza daha sonra uzun uzun cevap vereceğim. Şimdi bir yere yetişmem lazım" diyerek oradan uzaklaştı.

