Murat Boz ile birliktelik haberlerine Farah Zeynep Abdullah son noktayı koydu! 'İlişki yok arkadaşız'

Son dönemde haklarında sürekli birlikte oldukları yönünde haberleri çıkan Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah, bu kez sessiz kalmadı. Daha önce iddialar karşısında suskun olan Boz ile Abdullah, yeniden bu konunun gündeme gelmesiyle haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İddialara göre Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah, bir müzik projesi için bir araya gelmiş ve ardından aşk başlamıştı. Abdullah ile Boz, sosyal medya hesapları üzerinden arkadaş olduklarını söyledi. Farah Zeynep Abdullah, ‘’ Bir kadın ve bir erkek arkadaş olabilir, kesin bilgi yayalım" paylaşımı yaptı. Oyuncu ardından ise bu haberlerle dalga geçerek "Murat Boz ile sevgiliymişiz bir de gizliyormuşuz" dedi. Murat Boz da ‘Hayatımda kimse yok’’ dedi.

