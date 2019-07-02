Murat Boz bahşiş tartışmasında son sözünü söyledi!

Valeye verdiği 200 liranın para üstünü, yani 170 lirayı geri istemesiyle konuşulan Murat Boz, konu hakkında konuştu.

Akşam’ın haberine göre; Boz, “Herkes hakkını aramalı bu konuda yanlış bir durum yok. Bir ücret veriyorsunuz ve doğal olarak paranızın kalanını bekliyorsunuz ama paranız geri gelmiyor. Eğer bahşiş verilecekse buna biz karar veririz“ sözleriyle nokta koydu" dedi.