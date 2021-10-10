Muhteşem final

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10 Ekim 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 10:30:00

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Popçu Yalın, BKM yaz etkinlikleri kapmasında sevenleriyle buluştu.

Popçu Yalın, BKM yaz etkinlikleri kapmasında sevenleriyle buluştu. Maximum Uniq Açıkahava sahnesinde 'Pazar Şarkıları' konseptiyle yedinci ve son kez sahneye çıkan Yalın, dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Sahnesinde seslendirdiği 'Meleklerin Sözü Var' şarkısında bir gencin kız arkadaşına evlenme teklifi ettiğini gören Yalın, şarkıyı durdurdu ve teklife şahitlik etti. Mutlu sonun ardından şarkıyı genç çift için seslendiren sanatçı mutluluklar diledi.

Etiketler : Popçu Yalın BKM yaz etkinlikleri Maximum Uniq Açıkahava sahnesi
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