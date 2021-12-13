VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Pakdemirli: Yapılan yatırımlar köyden kente göçü tersine çevirdi
Omicron'dan ilk ölüm gerçekleşti
Detaylar açıklandı! 20 bin personel alınacak
Mucit kızlardan ‘kurtarma küresi'
Melis'i tiye aldı
Tam 50 kilo vermiş
Akrep Nalan hastaneye kaldırıldı
Başkan Erdoğan'dan kritik ekonomi zirvesi
Türkiye, dost ülkede altın arayacak
Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
Rusya'dan uyarı: Askerlerimiz karşı karşıya gelebilir
Lukaşenko'dan Türkiye'ye teşekkür
F-35'in dikkat çeken sorunları!
"Milli Enerjide Güçlü Türkiye"
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyona karşı dijital platformlar önlem almalı
Batı'nın gücünü kırdık! Türkiye bizi sömürmüyor
Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bangladeşli mevkidaşı Momen görüştü
Yunanlı vekil isyan etti: Türkiye size saldıracak
MİT ve TSK Gara'yı vurdu! 9 terörist öldürüldü
Üretim endeksi açıklandı
2022'deki sınavların tarihleri belli oldu
'Al-Sat'çılar frene bastı! Bayiler rahat bir nefes aldı
TOGG'dan logo sürprizi
13 Aralık 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 16:00:00

Mucit kızlardan ‘kurtarma küresi'

ABONE OL

YAŞAR Üniversitesi 3. sınıf öğrencileri Elifnur Akdolan ve Zeynep Gönülalan, 'kurtarma küresi' tasarımlarıyla endüstriyel tasarım yarışmasında birincilik ödülü kazandı.

YAŞAR Üniversitesi 3. sınıf öğrencileri Elifnur Akdolan ve Zeynep Gönülalan, 'kurtarma küresi' tasarımlarıyla endüstriyel tasarım yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Öğrenciler, kurtarma küresini, Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde çatıda tek tek kurtarılmayı bekleyen aileyi izledikten sonra tasarladıklarını söyledi.

Elifnur Akdolan ve Zeynep Gönülalan, "Sel olduğu zamanlarda insanların evini su basınca genelde herkes evin çatısına kaçıyor. Helikopterler uzun sürede, sadece tek bir kişiyi kurtarılabiliyor. Tasarladığımız kurtarma küresi sayesinde, insanları gruplar halinde aynı anda kurtarmak ve sarsmadan taşıyabilmek mümkün olabilecek" dedi.

Genç tasarımcılar, "Bebeklerin devrilmeyen yemek kaplarından esinlenerek tasarladığımız kurtarma küresinin mekanizması sayesinde de afetzedelerin sarsılmamasını hedefledik" dedi

Etiketler : Mucit kızlar Elifnur Akdolan Zeynep Gönülalan
Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu

Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu
Bilal Sonses'in Bostancı hazırlığı

Bilal Sonses'in Bostancı hazırlığı
Kerem'den sürpriz proje

Kerem'den sürpriz proje
1 saatlik uykuyla klip çekti

1 saatlik uykuyla klip çekti
"Tiyatro kulübüne girmek için kavga ettim"

"Tiyatro kulübüne girmek için kavga ettim"
NFT dünyasına giriyor

NFT dünyasına giriyor
Survivor'dan evlilik mi çıkacak?

Survivor'dan evlilik mi çıkacak?
Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek

Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek
'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor

'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER