Mucit kızlardan ‘kurtarma küresi'

YAŞAR Üniversitesi 3. sınıf öğrencileri Elifnur Akdolan ve Zeynep Gönülalan, 'kurtarma küresi' tasarımlarıyla endüstriyel tasarım yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Öğrenciler, kurtarma küresini, Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde çatıda tek tek kurtarılmayı bekleyen aileyi izledikten sonra tasarladıklarını söyledi.

Elifnur Akdolan ve Zeynep Gönülalan, "Sel olduğu zamanlarda insanların evini su basınca genelde herkes evin çatısına kaçıyor. Helikopterler uzun sürede, sadece tek bir kişiyi kurtarılabiliyor. Tasarladığımız kurtarma küresi sayesinde, insanları gruplar halinde aynı anda kurtarmak ve sarsmadan taşıyabilmek mümkün olabilecek" dedi.

Genç tasarımcılar, "Bebeklerin devrilmeyen yemek kaplarından esinlenerek tasarladığımız kurtarma küresinin mekanizması sayesinde de afetzedelerin sarsılmamasını hedefledik" dedi

