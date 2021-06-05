Mücevher tanıtacak

Yeni projesi merakla beklenen Serenay Sarıkaya, sevenlerine ters köşe yaptı ve bir reklam anlaşmasına imza attı. Oyuncu, Bvlgari'nin Türkiye elçisi oldu. Oyuncu, Bvlgari'nin davetlisi olarak Milano'ya uçtu. Sarıkaya, katıldığı davetlerde markanın lüks mücevherlerini üzerinde taşıyacak.





