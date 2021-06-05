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05 Haziran 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 14:30:00

Mücevher tanıtacak

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Yeni projesi merakla beklenen Serenay Sarıkaya, sevenlerine ters köşe yaptı ve bir reklam anlaşmasına imza attı.

Yeni projesi merakla beklenen Serenay Sarıkaya, sevenlerine ters köşe yaptı ve bir reklam anlaşmasına imza attı. Oyuncu, Bvlgari'nin Türkiye elçisi oldu. Oyuncu, Bvlgari'nin davetlisi olarak Milano'ya uçtu. Sarıkaya, katıldığı davetlerde markanın lüks mücevherlerini üzerinde taşıyacak.


Etiketler : serenay sarıkaya mücevher reklam
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