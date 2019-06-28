Motosikletiyle kaçtı

Oyuncu Hakan Kurtaş'la oturup sohbet eden Develi ''Yeni bir tiyatro projemiz var. Sinema filmi için hazırlanıyorum, onun da çekimleri ağustos ayına kaldı' dedi. Cem Aktay'la ilişkisinin iyi gittiğini dile getiren Büşra Develi 'Eski sevgiliniz Burak Deniz vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olmadan önce kendisine iyi dileklerde bulundunuz mu? sorusu üzerine şaşırdı. Ne diyeceğini bilemeyen oyuncu, motosikletine binerek gözden kayboldu.