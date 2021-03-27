Motosiklet bir tutku

En son 'Öldür Beni Sevgilim' adlı sinema filminde rol alan Yosi Mizrahi, uzun süredir ortalıklarda görünmüyordu. Yaklaşık 2 yıldır hiçbir projede yer almayan oyuncu, Levent'te motosikletiyle görüntülendi. Tam bir motosiklet tutkunu olduğunu söyleyen Mizrahi, "Yaz kış motora biniyorum. Sadece karda binmiyorum desem yeridir. Bunu bir kere tadınca bırakamazsınız" dedi.

