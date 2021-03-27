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27 Mart 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 13:00:00

Motosiklet bir tutku

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En son 'Öldür Beni Sevgilim' adlı sinema filminde rol alan Yosi Mizrahi, uzun süredir ortalıklarda görünmüyordu.

En son 'Öldür Beni Sevgilim' adlı sinema filminde rol alan Yosi Mizrahi, uzun süredir ortalıklarda görünmüyordu. Yaklaşık 2 yıldır hiçbir projede yer almayan oyuncu, Levent'te motosikletiyle görüntülendi. Tam bir motosiklet tutkunu olduğunu söyleyen Mizrahi, "Yaz kış motora biniyorum. Sadece karda binmiyorum desem yeridir. Bunu bir kere tadınca bırakamazsınız" dedi.

Etiketler : Yosi Mizrahi öldür beni sevgilim motosiklet tutkusu
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