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09 Aralık 2020 Çarşamba 18:02:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 18:02:00

Moğollar'dan 11 yıl sonra yeni albüm

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Kariyerlerinin 52. yılını kutlayan Moğollar, 11 yıl sonra yeni albümleri 'Anatolian Sun Part 1 & Part 2' ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Herhangi bir düzenleme yapılmadan tek seferde ve tamamen canlı kaydedilen albüm; Gülbaba Records & Night Dreamer Records etiketiyle 11 Aralık'ta plak formatında ve dijital olarak yayınlanacak.

Etiketler : Moğollar albüm magazin
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