05 Aralık 2021 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 19:30:00
Modaya uydu
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinde Bala Hatun'u canlandıran oyuncu Özge Törer, modaya uydu.
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinde Bala Hatun'u canlandıran oyuncu Özge Törer, modaya uydu. Oyuncu rol arkadaşı Didem Balçın'ın çocukluk fotoğrafını paylaşmasının ardından akıma katıldı. Bebeklik fotoğrafını paylaşan oyuncu, "İddialı olan küçüklüğünü koysun" notunu düştü.