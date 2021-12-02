Modaseverler buluştu

Modacı Hakan Akkaya, 'Cinderella Bridal Capsule Collection' adını verdiği gelinlik defilesini moda severlerin beğenisine sundu. Defile önceki akşam Tersane İstanbul'da yapıldı. 45 gelinliğe yer verilen 100 özel parçalık koleksiyonun tanımında 35 manken podyumda yer aldı. Top model Çağla Şikel baş manken olarak kendisi için tasarlanan 2 ayrı tasarım ile podyumda çıktı. 2015 yılında Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen, aynı zamanda Soner Sarıkabadayı'nın eşi olan Madelein Lopez Camelo, doğum sonrası ilk kez podyuma çıktı. Defilede Buse İskenderoğlu ve Miss Model Of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün de podyumda yer alan önemli mankenler arasındaydı.