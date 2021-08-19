Modada Hadise çıkacak

Şarkıcı Hadise, moda dünyasına el attı. Bir marka ile anlaşan popçu 1,5 milyon liraya 50 parçalık, adını taşıyan koleksiyon hazırlayacak.

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra işadamı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açan Hadise, moda dünyasına girdi. Yıllardır jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses Türkiye' programının yeni sezonunda olmayacağı iddia edilen 35 yaşındaki şarkıcı, bir marka için 50 parçalık özel koleksiyon hazırlayacak.

1,5 milyona modacı oldu

2 yıllık anlaşma karşılığı 1,5 milyon lira alan Hadise'nin koleksiyonu önümüzdeki yaz sezonunda mağazalarda olacak. Hadise, adını taşıyan koleksiyonu hazırlarken tasarımcı kardeşi Derya'dan yardım alıyor. Hadise, daha önce de bir marka için 2 yıllık anlaşma karşılığı 2,5 milyon lira alarak kendi adını taşıyan bir koleksiyon hazırlamıştı.