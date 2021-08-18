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18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:30:00

Miray'a partner bulundu

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'Hayat' adlı sinema filminde rol almaya hazırlanan Miray Daner'in partneri belli oldu.

'Hayat' adlı sinema filminde rol almaya hazırlanan Miray Daner'in partneri belli oldu. Canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren genç oyuncu Burak Dakak, Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat' için el sıkıştı. Filmin çekimleri Miray Daner'in 'Saygı' dizisinin setinin ekim ayında sona ermesinin ardından başlayacak.

Etiketler : Hayat Miray Daner Burak Dakak Zeki Demirkubuz
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