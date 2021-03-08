Milyonluk teklifi reddetti

Yeni anne olan şarkıcı Merve Özbey'e reklam teklifleri yağıyor. Kenan Koçak ile evli olan ve geçtiğimiz günlerde kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren şarkıcı, bir küçük ev aletleri markasından reklam teklifi aldı. Ailece kamera karşısına geçmesi istenen Özbey, milyonluk teklifi şimdilik reddetti. Henüz böyle bir reklam filmi için erken olduğunu ve dinlenmek istediğini belirten şarkıcı, ilerleyen zamanlarda böyle bir projeye sıcak bakabileceğini belirtti.

