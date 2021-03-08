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08 Mart 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 15:00:00

Milyonluk teklifi reddetti

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Yeni anne olan şarkıcı Merve Özbey'e reklam teklifleri yağıyor.

Yeni anne olan şarkıcı Merve Özbey'e reklam teklifleri yağıyor. Kenan Koçak ile evli olan ve geçtiğimiz günlerde kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren şarkıcı, bir küçük ev aletleri markasından reklam teklifi aldı. Ailece kamera karşısına geçmesi istenen Özbey, milyonluk teklifi şimdilik reddetti. Henüz böyle bir reklam filmi için erken olduğunu ve dinlenmek istediğini belirten şarkıcı, ilerleyen zamanlarda böyle bir projeye sıcak bakabileceğini belirtti.

Etiketler : merve özbey anne reklam teklif
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