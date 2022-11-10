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10 Kasım 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 12:00:00

Milyonluk Hülya

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Son dönemde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hülya Avşar, reklam firmalarının gözdesi oldu.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hülya Avşar, reklam firmalarının gözdesi oldu. Konserden konsere koşturan oyuncu, Çilek Konsept adlı mücevher markasının yüzü oldu. Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen Avşar Kızı, çekimlerde takılarıyla göz doldurdu. "Her ana değer katar'' sloganıyla çekilen reklamın yönetmen koltuğuna Ketche oturdu.

Etiketler : Milyonluk Hülya Hülya Avşar reklam firmaları
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