Milyonluk Hülya

Son dönemde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hülya Avşar, reklam firmalarının gözdesi oldu. Konserden konsere koşturan oyuncu, Çilek Konsept adlı mücevher markasının yüzü oldu. Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen Avşar Kızı, çekimlerde takılarıyla göz doldurdu. "Her ana değer katar'' sloganıyla çekilen reklamın yönetmen koltuğuna Ketche oturdu.