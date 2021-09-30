Milli beraberlik

'Kardeşlerim' dizisinde rol alan Bilal Yiğit Koçak milli atlet Berfe Sancak ile aşk yaşıyor. Genç oyuncu, sevgilisi Sancak'la ilk kez objektiflere yakalandı. Bir kafede el ele görüntülenen çift, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Koçak ile Sancak, "Birlikte paylaşım yapmayı tercih etmedik. Ama çevremizdeki yakın arkadaşlarımız ve bizi yakından takip eden sevenlerimiz ilişkimizi biliyor" açıklamasında bulundu.